Общество

Праздники и выходные в марте 2021: что будем отмечать и как отдыхать

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Праздники и выходные в марте 2021: что будем отмечать и как отдыхать

В 2021 году март подарит украинцам дополнительный выходной, который приурочен к Международному женскому дню 8 марта. В этому году он выпадает на понедельник, поэтому первые весенние выходные получатся трехдневными.

Неделя с 8 по 14 число выпадает в этом году на празднование Масленицы, которое закончится Прощеным воскресеньем.

Кроме того, в марте в Украине переводят часы на летнее время. 

Выходные в марте 

В календаре нас ждет дополнительный выходной – 8 марта, таким образом 6-8 марта будут нерабочими.

Выходными днями станут: 6, 7, 8, 13, 14, 20, 21, 27, 28 марта.

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Праздники в марте

  • 1 марта – Всемирный день гражданской обороны
  • 3 марта – Всемирный день писателя
  • 6 марта – Вселенская родительская суббота
  • 8 марта – Международный женский день
  • 8-14 марта – Масленица
  • 9 марта – Международный день диджея
  • 13 марта – День землеустроителя
  • 14 марта – День защиты прав потребителей; Прощеное воскресенье
  • 15 марта – Всемиpный день защиты прав потребителей; начало Великого поста.
  • 18 марта – День работника налоговой и таможенной службы Украины
  • 21 марта – День работников ЖКХ и бытового обслуживания населения
  • 21-27 марта – Неделя солидарности c народами, борющимися прoтив расизма и расовой дискриминации
  • 21 марта – Всемирный день поэзии; Международный день борьбы зa ликвидацию расовой дискриминации; Международный день кукольника
  • 22 марта – Всемирный день водных ресурсов; День таксиста
  • 23 марта – Всемирный метеорологический день
  • 24 марта – Всемирный день борьбы пpотив туберкулеза
  • 25 марта – Международный день памяти жеpтв рабства и трансатлантической работорговли; День Службы безопасности Украины
  • 26 марта – День Внутренних войск МВД Украины
  • 27 марта – Международный день театра

В ночь с 27 на 28 марта нужно будет перевести часы на летнее время.

Читайте также, приметы и традиции на Масленицу. 

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По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 24 секунды ago
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