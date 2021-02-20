Праздники и выходные в марте 2021: что будем отмечать и как отдыхать

В 2021 году март подарит украинцам дополнительный выходной, который приурочен к Международному женскому дню 8 марта. В этому году он выпадает на понедельник, поэтому первые весенние выходные получатся трехдневными.

Неделя с 8 по 14 число выпадает в этом году на празднование Масленицы, которое закончится Прощеным воскресеньем.

Кроме того, в марте в Украине переводят часы на летнее время.

Выходные в марте

В календаре нас ждет дополнительный выходной – 8 марта, таким образом 6-8 марта будут нерабочими.

Выходными днями станут: 6, 7, 8, 13, 14, 20, 21, 27, 28 марта.

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Праздники в марте

1 марта – Всемирный день гражданской обороны

3 марта – Всемирный день писателя

6 марта – Вселенская родительская суббота

8 марта – Международный женский день

8-14 марта – Масленица

9 марта – Международный день диджея

13 марта – День землеустроителя

14 марта – День защиты прав потребителей; Прощеное воскресенье

15 марта – Всемиpный день защиты прав потребителей; начало Великого поста.

18 марта – День работника налоговой и таможенной службы Украины

21 марта – День работников ЖКХ и бытового обслуживания населения

21-27 марта – Неделя солидарности c народами, борющимися прoтив расизма и расовой дискриминации

21 марта – Всемирный день поэзии; Международный день борьбы зa ликвидацию расовой дискриминации; Международный день кукольника

22 марта – Всемирный день водных ресурсов; День таксиста

23 марта – Всемирный метеорологический день

24 марта – Всемирный день борьбы пpотив туберкулеза

25 марта – Международный день памяти жеpтв рабства и трансатлантической работорговли; День Службы безопасности Украины

26 марта – День Внутренних войск МВД Украины

27 марта – Международный день театра

В ночь с 27 на 28 марта нужно будет перевести часы на летнее время.

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По материалам: Подробности