Общество

Фальшивые COVID-справки: в МВД открыли два уголовных дела

Photo of Admin Admin Send an email 23 секунды ago
0 0 1 минута чтения

Фальшивые COVID-справки: в МВД открыли два уголовных дела

Правоохранители открыли два уголовных дела о подделке справок об отсутствии коронавируса на которых мошенники заработали более 150 000 грн. Об этом рассказал заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в прямом эфире одного из телеканалов.

Геращенко заявил, что первое уголовное дело было реализовано в декабре 2020 года по поводу подделки справок, которые продавали через интернет любому за 500 гривен. 

Первое уголовное дело реализовано в декабре 2020 года по поводу подделки справок, которые продавали через интернет любому за 500 гривен.

Заместитель министра внутренних дел добавил, что мошенники пошли еще дальше и начали проводить ПЦР-тесты через туристические агентства. 

 В Краматорске группа мошенников сделала следующее: украинцы шли в туристические агентства и им говорили сдавать слюну для ПЦР-теста. Люди думали, что им делают реальный тест. Зато никто не делал, просто выдавали справку

Заместитель министра внутренних дел отметил, что принимавших участие в этой мошеннической деятельности лицам предъявлены подозрения.

По подсчетам следователей, за несколько месяцев злоумышленники заработали, можно сказать "из воздуха", 150 000 грн. Это будет добавлено к материалам следующей уголовного дела.

Геращенко добавил, что следователи сейчас еще разрабатывают несколько преступных групп, которые таким образом зарабатывали. 

Напомним, ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что в Украине не будут разрабатывать иммунные паспорта с данными о вакцинации, но возможна выдача справок о прививке от коронавируса.

Как ранее сообщалось, в Британии власти страны планируют ввести COVID-паспорта "для возможности путешествовать", паспорт якобы будет необходим как для международных поездок, так и для внутренних.

Читайте также, комиссия ЕС разрабатывает что-то вроде европейского сертификата о вакцинации для того чтобы люди, прошедшие вакцинацию, могли быстрее вернуть свои права – более свободно путешествовать и перемещаться.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал  и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 23 секунды ago
0 0 1 минута чтения
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

Баскетболист сборной Украины помог “Барселоне” одержать победу в Евролиге

1 час ago

Рада соберется на внеочередное заседание 23 февраля

1 час ago

Несмотря на требование ЕСПЧ: суд в России отказался отменить приговор Навальному

2 часа ago

НБУ отказался от валютных интервенций на межбанке впервые с начала месяца

2 часа ago

Добавить комментарий

Back to top button