Фальшивые COVID-справки: в МВД открыли два уголовных дела

Правоохранители открыли два уголовных дела о подделке справок об отсутствии коронавируса на которых мошенники заработали более 150 000 грн. Об этом рассказал заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в прямом эфире одного из телеканалов.

Геращенко заявил, что первое уголовное дело было реализовано в декабре 2020 года по поводу подделки справок, которые продавали через интернет любому за 500 гривен.

Первое уголовное дело реализовано в декабре 2020 года по поводу подделки справок, которые продавали через интернет любому за 500 гривен.

Заместитель министра внутренних дел добавил, что мошенники пошли еще дальше и начали проводить ПЦР-тесты через туристические агентства.

В Краматорске группа мошенников сделала следующее: украинцы шли в туристические агентства и им говорили сдавать слюну для ПЦР-теста. Люди думали, что им делают реальный тест. Зато никто не делал, просто выдавали справку

Заместитель министра внутренних дел отметил, что принимавших участие в этой мошеннической деятельности лицам предъявлены подозрения.

По подсчетам следователей, за несколько месяцев злоумышленники заработали, можно сказать "из воздуха", 150 000 грн. Это будет добавлено к материалам следующей уголовного дела.

Геращенко добавил, что следователи сейчас еще разрабатывают несколько преступных групп, которые таким образом зарабатывали.

Напомним, ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что в Украине не будут разрабатывать иммунные паспорта с данными о вакцинации, но возможна выдача справок о прививке от коронавируса.

Как ранее сообщалось, в Британии власти страны планируют ввести COVID-паспорта "для возможности путешествовать", паспорт якобы будет необходим как для международных поездок, так и для внутренних.

Читайте также, комиссия ЕС разрабатывает что-то вроде европейского сертификата о вакцинации для того чтобы люди, прошедшие вакцинацию, могли быстрее вернуть свои права – более свободно путешествовать и перемещаться.

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По материалам: Подробности