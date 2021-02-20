Общество

21 февраля в Украине местами пройдут дожди с мокрым снегом

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Ввоскресенье, 21февраля, вУкраине прогнозируется облачная погода спрояснениями, всеверных, центральных ивосточных областях местами пройдут кратковременные дожди смокрым снегом, надорогах гололедица.

21 февраля в Украине местами пройдут дожди с мокрым снегом

©pixabay.com

ВИвано-Франковской иТернопольской областях сгустится туман, видимость снизится до50-70м.

Ветер западный, юго-западный, 3-9м/с.

Всеверных ицентральных областях ночью прогнозируется −3…−1 °С, днем температура воздуха составит +1…+3 °С.

Назападе температура воздуха ночью составит −11…−5 °С, днем столбики термометров будут варьироваться впределах +2…+5 °С.

Ввосточной части ночью ожидается до−7…−5 °С, днем температура воздуха поднимется до+1…+2 °С.

Наюге страны ночью прогнозируется −5…0 °С, днем воздух прогреется до+1…+5 °С.

21 февраля в Украине местами пройдут дожди с мокрым снегом

©pikist.com

По материалам: Gismeteo

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