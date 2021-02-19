Загрязнение воздуха стало причиной смерти 160 тыс. человек за год

Поданным международной независимой неправительственной экологической организации «Гринпис», в2020 году из-за загрязнения воздуха вмегаполисах погибло 160 тысяч человек. Количество преждевременных смертей впяти наиболее густонаселенных городах планеты остается большим, хотя качество воздуха местами улучшилось вовремя карантина, сообщает Phys.org.

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Больше всего смертельных случаев отмечено вНью-Дели, это самая загрязненная столица планеты. Согласно отчету «Гринпис», около 54тыс. смертей вызвано наличием ввоздухе большого количества загрязняющих частиц PM2,5, которые выделяются при сгорании ископаемого топлива.

ВТокио количество погибших составило около 40тыс., остальные случаи отмечены вШанхае, Сан-Паулу иМехико.

Частицы PM2,5 считаются особо опасными для здоровья. Они вызывают болезни сердца илегких, атакже усугубляют тяжелые приступы астмы. Некоторые исследования связывают воздействие PM2,5с повышенным риском смертности откоронавируса Covid-19.

Эксперты уверены, что заметное снижение уровня загрязнителей вовремя локдаунов предотвратило многие смертельные случаи.

Чтобы уменьшить смертность, следует прекратить строительство новых угольных электростанций, постепенно свернуть работу действующих предприятий, работающих насжигании угля, иинвестировать впроизводство чистой энергии, вырабатываемой ветром исолнцем, считают ученые, занимающиеся проблемами загрязнения воздуха.

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По материалам: Gismeteo