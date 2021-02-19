Общество

Украина начинает борьбу с фейками

Photo of Admin Admin Send an email 38 секунд ago
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Украина начинает борьбу с фейками

В пятницу, 19 февраля, стало известно, что в Украине планируют запустить Центр противодействия дезинформации. Сейчас проект на стадии отбора команды.

Данный Центр будет заниматься поиском дезинформации в СМИ, среди блогеров и лидеров общественного мнения, реагировать на них и оповещать о том, что информация – фейк. Особое внимание он будет уделять неправдивой информации со стороны России.

Также этот Центр будет просвещать и повышать медиаграмотность среди жителей Украины, чтобы украинцы сами могли фильтровать информацию.

Ранее мы писали о том, что Twitter разработал уникальную программу для войны с фейками.

Кроме того, Twitter будет удалять фейки о COVID-вакцине. Сначала начнут уничтожать сообщения с наиболее обманчивой информацией о вакцинах против коронавируса.

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По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 38 секунд ago
0 0 Менее минуты назад
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