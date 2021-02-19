Весна уже близко: синоптики дали прогноз погоды

В Украину наконец-то придет потепление на эти выходные. Уже в субботу температура воздуха поднимется в западных областях, а в воскресенье – во всей стране.

Прогноз на 20 февраля

В субботу в стране будет солнечно, в Киевской области будет снег, в Житомирской, Николаевской и Одесской снег с дождем, а в Винницкой – дождь.

На западе днем будет +2+7, а ночью -1-12. В северных областях днем будет -6-8, а ночью -16-21. В центральных и восточных областях передают днем -2-4, а ночью -11-17. На юге днем будет +1+4, а ночью -5-13.

В Киеве на субботу передают днем от 0 до -2, а ночью -13-15. Будет снегопад.

Прогноз на 21 февраля

Резкое потепление придет в Украину в воскресенье. Во всех регионах поднимется температура воздуха, хотя в Черниговской, Сумской, Харьковской, Донецкой и Луганской областях будет снег.

Днем на западе будет +2+7, а ночью -2-8. В северных и центральных областях днем будет +1+4, а ночью -2-10. На востоке днем будет -1+1, а ночью -5-10. В южных областях днем будет +1+4, а ночью -1-5.

В Киеве в воскресенье будет тепло, днем +1+3, а ночью -2-4.

Ранее сообщалось, что в Украине из-за непогоды обесточены 11 населенных пунктов.

Также мы писали о том, что на этой неделе в Украине будет холодно, местами пройдут снегопады, а температура воздуха значительно снизится. Также климатолог предупредила украинцев об "экстремальной" погоде весной.

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По материалам: Подробности