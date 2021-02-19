В Карпатах 20-21 февраля сохранится значительная снеголавинная опасность

Украина начинает борьбу с фейками

В Киеве 20 февраля ожидается повышение температуры

TikTok в Украине могут запретить: обеспокоенные родители собирают подписи

Исследовательскую станцию «Академик Вернадский» в Антарктиде окружает цветной снег

США официально вернулись в Парижское климатическое соглашение