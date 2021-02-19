Общество

В Карпатах 18 февраля будет лавиноопасно

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18февраля вгорах Львовской области сохранится, ввысокогорье Ивано-Франковской области ожидается значительная снеголавинная опасность (3уровень).

В Карпатах 18 февраля будет лавиноопасно

©pixabay.com

При повышенной лавинной опасности (IIIстепень, «оранжевый» уровень) снежный покров накрутых склонах недостаточно закреплен (умеренно или слабо закреплен), нонеуплотненный.

Вероятен естественный сход лавин, возможно провоцирование схода лавин человеком. Часто лавины вызывает критическая масса свежевыпавшего снега.

Лавины обладают большой массой искоростью, они вызывают травмы, которые наносятся врезультате столкновения скамнями идеревьями, атакже сдавливания тела многотонными массами снега ипадения пострадавшего собрыва.

В Карпатах 18 февраля будет лавиноопасно

©pixabay.com

По материалам: Gismeteo

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Admin

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