” src=”/wp-content/uploads/2021/02/95f3f7a71b2e05b922e209a0cbe4bfb4.jpg” alt=”США официально вернулись в Парижское климатическое соглашение” width=”100%” />

В пятницу, 19 февраля, США официально вернулись в Парижское климатическое соглашение. Администрация президента Джо Байдена планирует резкое сокращение выбросов в течение следующих трех десятилетий, сообщает Reuters.

Отмечается, что ученые и зарубежные дипломаты поприветствовали возвращение США к договору, которое стало официальным через 30 дней после того, как Джо Байден отдал приказ относительно этого в первый день пребывания на должности.

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В настоящее время почти 200 стран подписали пакт 2015 года о предотвращении катастрофическим изменениям климата. США были единственной страной, которая вышла из соглашения. Бывший президент Дональд Трамп пошел на такой шаг, аргументируя его слишком большими расходами на борьбу с глобальными изменениями климата.

Байден пообещал наметить путь к нулевым выбросам в США до 2050 года. Ученые заявили, что такая цель соответствует стратегии уменьшения наполовину глобальных выбросов уже к 2030 году.

Посол США по вопросам климата Джон Керри вместе с советником Байдена Джиной Маккарти разрабатывает новые правила и стимулы, направленные на ускорение использования чистой энергии.

Байден также подписал больше десятка распорядительных документов, связанных с изменением климата, и мобилизовал каждое федеральное ведомство относительно этого направления.

Ранее "Подробности" писали о том, что Зеленский рассказал о "чистых" климатических стремлениях Украины. Так, руководство страны активно работает над тем, чтобы улучшить финансовые механизмы для поддержки государственной климатической политики и синхронизации законодательства под Европейский курс.

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По материалам: Подробности