Последний удар морозов: на сколько опустится температурный столбик 19 февраля

В пятницу, 19 февраля, в Украине снова ударят морозы. Такой прогноз погоды дает народный синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, днем 19 февраля температура воздуха будет колебаться в пределах -7-12 градусов, на западе и юге -1-7 градусов.

Осадки в Украине маловероятны, только ночью в Приазовье пройдет снег с метелями. Там будет сильный ветер.

В Киеве 19 февраля будет преобладать сухая погода. Ночью в столице -18-22 мороза, в окрестностях ниже. Днем предполагается около -10 градусов.

По прогнозам синоптика, в дальнейшем в Украине начнется оттепель. Столбики термометров поднимутся до плюсовых значений.

Ранее сообщалось, что в Украине из-за непогоды обесточены 11 населенных пунктов.

Также мы писали о том, что на этой неделе в Украине будет холодно, местами пройдут снегопады, а температура воздуха значительно снизится. Также климатолог предупредила украинцев об "экстремальной" погоде весной.

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По материалам: Подробности