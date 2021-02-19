Общество
Погода в Украине 20 февраля: облачно с прояснениями, местами снег и дожди
Всубботу, 20февраля, вУкраине ожидается облачная погода спрояснениями, всеверных областях прогнозируется небольшой снег, взападной части страны местами пройдет мокрый снег сдождем, надорогах гололедица.
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Ветер южный, юго-западный, 4-10м/с.
Всеверных ицентральных областях ночью прогнозируется −20…−10 °С, днем температура воздуха составит −6…+1 °С.
Назападе температура воздуха ночью составит −9…−2 °С, днем столбики термометров будут варьироваться впределах +1…+8 °С.
Ввосточной части ночью ожидается до−15…−9 °С, днем температура воздуха поднимется до−2…+1 °С.
Наюге страны ночью прогнозируется −12…−4 °С, днем воздух прогреется до−1…+3 °С.
©pixabay.com
По материалам: Gismeteo