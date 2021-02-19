Общество
На Азовское море надвигается сильный шторм: ожидаются порывы ветра до 25-28 мc
Государственная служба Украины почрезвычайным ситуациям предупреждает оштормовой погоде вакватории Азовского моря.
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«19февраля ночью иутром вакватории Азовского моря ожидается сильный ветер, порывы 25-28 мc, сильная метель, высота волн воткрытой части моря 12-20дм, быстрое обледенение судов (IIуровень опасности, оранжевый)»,— сообщило ведомство.
ВУкраине завтра прогнозируется переменная облачность, набольшей части территории страны существенных осадков непредвидится, воЛьвовской, Ивано-Франковской иЗакарпатской областях ожидается небольшой снег.
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По материалам: Gismeteo