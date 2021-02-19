Общество

На Азовское море надвигается сильный шторм: ожидаются порывы ветра до 25-28 мc

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Государственная служба Украины почрезвычайным ситуациям предупреждает оштормовой погоде вакватории Азовского моря.

На Азовское море надвигается сильный шторм: ожидаются порывы ветра до 25-28 мc

©photo.i.ua

«19февраля ночью иутром вакватории Азовского моря ожидается сильный ветер, порывы 25-28 мc, сильная метель, высота волн воткрытой части моря 12-20дм, быстрое обледенение судов (IIуровень опасности, оранжевый)»,— сообщило ведомство.

ВУкраине завтра прогнозируется переменная облачность, набольшей части территории страны существенных осадков непредвидится, воЛьвовской, Ивано-Франковской иЗакарпатской областях ожидается небольшой снег.

На Азовское море надвигается сильный шторм: ожидаются порывы ветра до 25-28 мc

©globallookpress.com

По материалам: Gismeteo

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0 0 Менее минуты назад
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