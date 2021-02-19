На Азовское море надвигается сильный шторм: ожидаются порывы ветра до 25-28 мc

В пяти областях Украины усилили контроль за карантином

С начала непогоды на дорогах Украины спасатели оказались помощь свыше 5,5 тысячам граждан

В Буковеле до конца февраля закроют все рестораны

В Ливии впервые за 15 лет выпал снег

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