Киев вошел в ТОП-5 самых грязных городов мира

Киев оказался на пятой позиции в мировом рейтинге городов по уровню загрязнения воздуха. Об этом свидетельствуют данные ресурса Iqair, отслеживающий уровень загрязнения воздуха в режиме реального времени.

Сейчас индекс загрязнения воздуха в Киеве составляет 171 при норме в 50. Состояние воздуха характеризуется как "нездоровое".

Ранее сообщалось, что в Украине из-за непогоды обесточены 11 населенных пунктов.

Также мы писали о том, что на этой неделе в Украине будет холодно, местами пройдут снегопады, а температура воздуха значительно снизится. Также климатолог предупредила украинцев об "экстремальной" погоде весной.

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По материалам: Подробности