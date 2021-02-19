Общество

Киев вошел в ТОП-5 самых грязных городов мира

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Киев вошел в ТОП-5 самых грязных городов мира

Киев оказался на пятой позиции в мировом рейтинге городов по уровню загрязнения воздуха. Об этом свидетельствуют данные ресурса Iqair, отслеживающий уровень загрязнения воздуха в режиме реального времени.

Сейчас индекс загрязнения воздуха в Киеве составляет 171 при норме в 50. Состояние воздуха характеризуется как "нездоровое".

Киев вошел в ТОП-5 самых грязных городов мира

Ранее сообщалось, что в Украине из-за непогоды обесточены 11 населенных пунктов.

Также мы писали о том, что на этой неделе в Украине будет холодно, местами пройдут снегопады, а температура воздуха значительно снизится. Также климатолог предупредила украинцев об "экстремальной" погоде весной.

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По материалам: Подробности

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0 0 Менее минуты назад
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