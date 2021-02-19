Общество

Ивано-Франковская область “пылает” от эпидемии COVID – Шмыгаль

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Ивано-Франковская область "пылает" от эпидемии COVID - Шмыгаль

Эпидемия коронавируса в Ивано-Франковской области развивается очень быстрыми темпами. Регион фактически "пылает" от эпидемии.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ходе часа вопросов к Кабмину в Верховной Раде.

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"Ивано-Франковская область сегодня занимает первое место в антирейтинге. Эпидемия развивается в области и городе Ивано-Франковск очень быстрыми темпами. К сожалению, в этом году местными властями не было сделано ни одного шага, чтобы остановить эту эпидемию. Ивано-Франковская область сегодня фактически пылает от эпидемии коронавируса", – сказал лава правительства.

Ранее сообщалось, что мэр города в Ивано-Франковской области умер от коронавируса. 18 декабря у Владимира Гаразда был диагностирован коронавирус, с 25 декабря он находился в реанимации.

Также мы писали о том, что Ляшко экстренно выехал в Ивано-Франковскую область из-за ситуации с коронавирусом и переполненных больниц.

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По материалам: Подробности

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