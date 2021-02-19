Ученые украинской антарктической станции «Академик Вернадский», расположенной наострове Галиндез вАнтарктиде, наблюдают активное цветение водорослей наснегу. Ранее белоснежный покров приобрел красноватые изеленые оттенки, сообщают исследователи наофициальной странице Facebook.

©Yevhenii Prokopchuk/ Facebook

Цветные снежные поляны образуют микроскопические водоросли, которые размножаются спорами. Они хорошо переносят низкие температуры иобитают вснегу напротяжение зимы. Когда наострове теплеет, споры прорастают, быстро распространяясь поповерхности.

Зеленый цвет снегу придает хлорофилл, закрасные оттенки отвечает так называемый каротиновый слой, который защищает водоросли отсолнечного излучения.

Цветение «подстегивает» дальнейшее изменение климата, ведь из-за потемнения снега отповерхности меньше отражается свет, вгрунте накапливается тепло, ускоряя таяние. Современем вэтой местности развивается еще больше водорослей, способствующих потере ледяного иснежного покрова.

Эксперты изКембриджского университета, Англия, предложили украинским полярникам провести совместное исследование, чтобы понять, какие территории Антарктиды летом подвержены наиболее сильному цветению водорослей. Ученые будут использовать наземное наблюдение испутниковые снимки, чтобы наиболее точно оценить масштабы потери антарктических снегов из-за глобального потепления.

©Anna Soina/ Facebook

©Anna Soina/ Facebook

©Yevhenii Prokopchuk/ Facebook

По материалам: Gismeteo