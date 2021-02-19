Адаптивный карантин в Украине: перечень новых запретов

С 24 февраля в Украине начнет действовать адаптивный карантин. Соответствующее постановление опубликовано на сайте Кабинета министров. Согласно постановлению, карантин в стране будет действовать до 30 апреля.

В зависимости от эпидемической ситуации на территории Украины в целом или на территории отдельных регионов будет устанавливаться "зеленый", "желтый", "оранжевый" или "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19. Информацию об этом будут публиковать на сайте Кабмина и Минздрава.

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"Зеленый" уровень устанавливается на всей территории страны в случае, когда:

– уровень заболеваемости на грипп и ОРВИ на территории страны не менее, чем в 13 регионах не превышает 50% эпидпорога;

– коэффициент выявления случаев COVID (методом ПЦР и по определению антигена) меньше 5%.

С 24 февраля на территории Украины устанавливается "желтый" уровень эпидемической опасности.

В "желтой" зоне запрещается:

– находиться в общественных зданиях и сооружениях, общественном транспорте без надетых масок;

– находиться на улице без документов, подтверждающих личность;

– самостоятельно покидать места самоизоляции и обсервации;

– пересечение границы иностранцами или лицами без гражданства без наличия полиса страхования, который определенных групп;

– проведение массовых (культурных, спортивных, развлекательных, социальных, религиозных и прочих) мероприятий (в том числе с размещением стоя) при участии более одного человека на 4 квадратных метра (если мероприятие проходит на открытом воздухе) или заполнено более чем на 50% (если проходит в закрытом помещении);

– разрешено проведение профессиональных спортивных матчей игровых команд со зрителями (заполненность не более 50%);

– посещение кинотеатров и других заведениях культуры с заполненностью залов более чем 50% (размещение осуществляется в шахматном порядке);

– перевозка пассажиров в транспорте в количестве большем, чем мест для сидений;

проведение дискотек, работа ночных клубов, деятельность ресторанов и кафе по организации праздничных мероприятий и банкетов;

– работа с 24:00 до 7 утра общепитов;

– размещение посетителей в ресторанах и кафе должно осуществляться не более чем 4 человека за одним столом и на расстоянии не менее 2 метров между столами;

– работа хостелов;

– посещение учреждений образования, если на самоизоляции находится более 50% персонала и учеников;

– проведение массовых мероприятий в школах и университетов в присутствии зрителей;

– проведение плановых госпитализаций, кроме оказания помощи беременным, онкобольным, паллиативной помощи в стационарных условиях и заведениях национального уровня, проведения других неотложных и срочных госпитализаций;

– деятельность спортивных и фитнес клубов, которые не обеспечивают размещение посетителей в количестве один человек на 10 кв. м;

– посещение посторонними заведений соцзащиты.

"Оранжевый" уровень применяется в случае появления хотя бы одного из данных признаков:

– превышен эпидпорог заболеваемости гриппом и ОРВИ;

– загруженность больничных коек более, чем 65%;

– количество тестирований на COVID-19 на протяжении 7 дней менее, чем 300 на 100 тысяч населения;

– количество госпитализаций более 60 на 100 тысяч населения на протяжении 7 дней;

– коэффициент выявления COVID-19 более 20%;

– увеличение общего числа госпитализаций более, чем на 50% за неделю.

На "оранжевом" уровне действуют те же ограничения, что и на "желтом", но могут вводиться усиленные меры контроля за соблюдением карантина.

Красный уровень применяется в случае наличия следующих признаков на протяжении трех дней подряд:

– загруженность больничных коек более, чем 65%;

– количество тестирований на 100 тысяч населения менее 300;

– количество госпитализаций пациентов с COVID более 60.

Красная зона устанавливается на протяжении 48 часов после наступления оснований для ее введения. В красной зоне запрещены:

– прием посетителей общепитом;

– работа ТРЦ и других развлекательных заведений;

– работа непродовольственных магазинов и рынков;

– работа заведений культуры;

– проведение массовых мероприятий;

– спортивные матчи проводятся без зрителей;

– посещение образовательных учреждений.

Ранее сообщалось, что в Украине возвращают адаптивный карантин. Также мы писали о том, что теперь попадать в каждую из категорий города будут по новым правилам.

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По материалам: Подробности