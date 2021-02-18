В Украине создают систему реабилитации переболевших COVID

В Украине взялись за реабилитацию переболевших коронавирусом. В частности, подготовлен приказ о создании рабочей группы для разработки системы реабилитации. Об этом говорится в подготовленном приказе министра здравоохранения, который обнародовала на своей странице в Facebook заведующая кафедрой инфекционных болезней НМУ им. Богомольца Ольга Голубовская.

"Начинаем заниматься реабилитацией больных с COVID-19 на государственном уровне, хотя у многих специалистов есть наработки уже и соответствующий опыт. Постараемся их воплотить в нормативные документы для облегчения работы врачей и стандартизации подходов к реабилитации в зависимости от соответствующий клиники", – прокомментировала документ инфекционист.

В приказе говорится о создании рабочей группы Минздрава "по разработке предложений по созданию системы реабилитации больных, перенесших коронавирусную болезнь (COVID-19)".

Документ, среди прочего, предлагает пересмотреть и разработать нормативно-правовые акты по вопросам создания системы реабилитации людей, которые переболели коронавирусом.

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По материалам: Подробности