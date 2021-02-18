В пяти областях Украины усилили контроль за карантином

В четверг, 18 февраля, в Украине прошло заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям (ТЭБ и ЧС). Об этом сообщила пресс-служба правительства.

В ходе встречи обсуждали ситуацию с распространением коронавируса в западных областях.

По состоянию на сегодняшний день, рост заболеваемости коронавирусом наблюдается в Винницкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Житомирской и Черновицкой областях.

Минздрав прогнозировал повышение заболеваемости в конце февраля, ведь ежегодно в этот период обычно увеличивается количество больных ОРВИ. Он добавил, что благодаря карантину "удалось удержать ситуацию".

После заслушивания руководителей областей, где растет COVID-заболеваемость, удалось установить, что общей является проблема нечеткого соблюдения карантинных ограничений и нарушение работы заведений. Поэтому комиссия решила усилить контроль за соблюдением карантинных ограничений.

Сейчас к проверкам привлекаются сотрудники полиции, Госпродпотребслужбы, представители местных властей, и эти меры нужно продолжать и усиливать.

Ранее сообщалось, что в Украине возвращают адаптивный карантин. Также мы писали о том, что теперь попадать в каждую из категорий города будут по новым правилам.

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По материалам: Подробности