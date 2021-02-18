Снегопад “накрыл” Киев: как долго продержится непогода

В четверг, 18 февраля, погода в Киеве ухудшилась, с самого утра идет снег. Небольшие осадки прогнозируют в течение всего дня.

Отметим, утром в Киеве резко начал идти снег, по состоянию на 10:45, его интенсивность уменьшилась.

Продолжается вывоз снега с дорог, тротуаров и путепроводов столицы. За последние сутки перевезли почти 13,6 тысячи тонн снега, сообщает КК "Киевавтодор".

Сегодня работает 422 единицы спецтехники и 561 работник в составе 77 бригады с ручной уборки.

"Небольшие осадки прогнозируют в течение четверга. КК "Киевавтодор" призывает водителей быть внимательными на дороге", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Украине из-за непогоды обесточены 11 населенных пунктов.

Также мы писали о том, что на этой неделе в Украине будет холодно, местами пройдут снегопады, а температура воздуха значительно снизится. Также климатолог предупредила украинцев об "экстремальной" погоде весной.

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По материалам: Подробности