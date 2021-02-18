С начала непогоды на дорогах Украины спасатели оказались помощь свыше 5,5 тысячам граждан

Подразделения Государственной службы Украины почрезвычайным ситуациям сначала непогоды высвободили напроблемных участках дорог более 2тыс.846ед. автотранспорта, включая 113 карет скорой медицинской помощи и87автобусов.

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Спасатели оказали при этом помощь более 5тыс.560гражданам. Убрали 25поваленных деревьев. ОтГСЧС привлекалось около 4тыс.900 человек и1тыс.480ед. техники.

Поинформации Укравтодора проезд подорогам общего пользования обеспечен.

Для расчистки дорог отСлужбы автомобильных дорог привлечено 920 человек и670ед. техники.

ВУкраине завтра прогнозируется переменная облачность, набольшей части территории страны существенных осадков непредвидится, воЛьвовской, Ивано-Франковской иЗакарпатской областях ожидается небольшой снег.

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По материалам: Gismeteo