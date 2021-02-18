Общество

Кокаин в детских игрушках: как в Киев поставляли наркотики

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Кокаин в детских игрушках: как в Киев поставляли наркотики

В четверг, 18 февраля, правоохранители разоблачили наркоторговца, наладившего поставки кокаина в Киев. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Мужчина из Львова, который до этого работал в правоохранительных органах, организовал схему сбыта кокаина, отправляя из Львова в Киев оптовые партии наркотиков частными службами такси. При этом наркотические средства прятали в детских игрушках.

Кокаин в детских игрушках: как в Киев поставляли наркотики

Мужчину задержали после очередного эпизода сбыта наркотика в особо крупных размерах жителю Киева. При обыске правоохранители обнаружили и изъяли порошкообразное вещество белого цвета – кокаин весом около 1 кг стоимостью более 4 млн грн, электронные весы, пакеты для фасовки и тому подобное.

Теперь задержанному сообщено о подозрении и решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Также проводятся следственные действия, направленные на установление других лиц, которые могут быть причастны к совершению преступления.

Напомним, ранее в Черниговской области выявили сеть нарколабораторий. 

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По материалам: Подробности

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