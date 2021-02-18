“Исключает попадание воды в Крым”: в Херсонской области достроят дамбу

Украина намерена достроить дамбу на Северо-Крымском канале, которая исключит попадание воды в оккупированный Крым.

Об этом заявил постоянный представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич на встрече с начальником Управления Северо-Крымским каналом Сергеем Шевченко. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Чиновник заявил, что подача воды на полуостров не будет восстановлена до его полной деоккупации.

Есть определенные вопросы, касающиеся укрепления сооружений, не допускающих днепровскую воду во временно оккупированный Крым, а также мелиорации южных районов Херсонщины. Обсудили важные для функционирования канала вопросы, в частности потребность достройки дамбы на 107-м километре канала, которая, с одной стороны, максимально исключает попадание воды в Крым, а с другой, позволит значительно улучшить меры по мелиорации южных районов Херсонщины.

Напомним, что Украина перекрыла Северо-Крымский канал, который соединял главное русло Днепра с полуостровом, после российской оккупации Крыма. Канал обеспечивал до 90% потребностей Крыма в пресной воде.

Сейчас запасы воды в оккупированном Крыму пополняют из водохранилищ естественного стока и подземных источников. В минувшем году ситуация с водоснабжением на полуострове стала критической, поскольку небольшое количество осадков и малоснежная зима привели к засухе.

Из-за засухи и обмеления водохранилищ в конце августа жителей Симферополя и 39 близлежащих населенных пунктов перевели на ограниченный график подачи воды. Позже подачу воды по часам ввели и в других регионах Крыма.

С 14 декабря по шесть часов в сутки воду получают и жители Большой Ялты, а после новогодних праздников пересохнут краны и в Алуште. В Севастополе введен режим повышенной готовности, запасов воды осталось менее чем на три месяца.

Ранее сообщалось, что в Крыму снесут недостроенное здание АЭС в Щелкино, где родился "КаZантип".

По материалам: Подробности