Общество

“Исключает попадание воды в Крым”: в Херсонской области достроят дамбу

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"Исключает попадание воды в Крым": в Херсонской области достроят дамбу

Украина намерена достроить дамбу на Северо-Крымском канале, которая исключит попадание воды в оккупированный Крым.

Об этом заявил постоянный представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич на встрече с начальником Управления Северо-Крымским каналом Сергеем Шевченко. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Исключает попадание воды в Крым": в Херсонской области достроят дамбу

Чиновник заявил, что подача воды на полуостров не будет восстановлена до его полной деоккупации. 

Есть определенные вопросы, касающиеся укрепления сооружений, не допускающих днепровскую воду во временно оккупированный Крым, а также мелиорации южных районов Херсонщины. Обсудили важные для функционирования канала вопросы, в частности потребность достройки дамбы на 107-м километре канала, которая, с одной стороны, максимально исключает попадание воды в Крым, а с другой, позволит значительно улучшить меры по мелиорации южных районов Херсонщины.

Напомним, что Украина перекрыла Северо-Крымский канал, который соединял главное русло Днепра с полуостровом, после российской оккупации Крыма. Канал обеспечивал до 90% потребностей Крыма в пресной воде.

"Исключает попадание воды в Крым": в Херсонской области достроят дамбу

Сейчас запасы воды в оккупированном Крыму пополняют из водохранилищ естественного стока и подземных источников. В минувшем году ситуация с водоснабжением на полуострове стала критической, поскольку небольшое количество осадков и малоснежная зима привели к засухе.

Из-за засухи и обмеления водохранилищ в конце августа жителей Симферополя и 39 близлежащих населенных пунктов перевели на ограниченный график подачи воды. Позже подачу воды по часам ввели и в других регионах Крыма. 

С 14 декабря по шесть часов в сутки воду получают и жители Большой Ялты, а после новогодних праздников пересохнут краны и в Алуште. В Севастополе введен режим повышенной готовности, запасов воды осталось менее чем на три месяца.

Ранее сообщалось, что в Крыму снесут недостроенное здание АЭС в Щелкино, где родился "КаZантип".

По материалам: Подробности

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