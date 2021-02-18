Общество

19 февраля в большинстве областей Украины осадков не ожидается

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Впятницу, 19февраля, вУкраине прогнозируется переменная облачность, набольшей части территории страны существенных осадков непредвидится, воЛьвовской, Ивано-Франковской иЗакарпатской областях ожидается небольшой снег, временами переходящий вдождь, надорогах взападной части страны образуется гололедица.

19 февраля в большинстве областей Украины осадков не ожидается

©pixabay.com

Всеверных, центральных изападных областях ночью будет наблюдаться существенное понижение температуры.

Ветер сменных направлений, 3-11м/с, вюжных областях ожидается усиление северного ветра спорывами до16м/с.

Всеверных ицентральных областях ночью прогнозируется −25…−17 °С, днем температура воздуха составит −17…−9 °С.

Назападе температура воздуха ночью составит −24…−12 °С, днем столбики термометров будут варьироваться впределах −6…+2 °С.

Ввосточной части ночью ожидается до−16…−9 °С, днем температура воздуха поднимется до−8…−2 °С.

Наюге страны ночью прогнозируется −14…−9 °С, днем воздух прогреется до−7…−3 °С.

19 февраля в большинстве областей Украины осадков не ожидается

©pixabay.com

По материалам: Gismeteo

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0 0 Менее минуты назад
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