Напротяжение 2020 года количество сообщений опогибших тюленях напобережьях Ирландии увеличилось в2раза, сообщает Seal Rescue Ireland.

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Благотворительная организация поспасению морских животных заявила, что запрошедший год поступило наибольшее количество сообщений омертвых тюленях запоследние 5лет. В2020 году зафиксировано 202случая.

Запоследние 6недель биологи зарегистрировали 38случаев гибели тюленей, более трети изних поступили изКорка.8сообщений запрошедшую неделю пришли израйонов Балликоттон иШанагарри вВосточном Корке, местные жители предполагали, что животные стали жертвами браконьеров.

Специалисты считают, что рост смертности животных связан сизменением климата. Изгода вгод наморе усиливаются ураганы, все больше молодых тюленей становятся жертвами стихии, когда волны повреждают лежбище иуносят детенышей. Сильный прибой вызывает береговую эрозию, когда разрушаются береговые линии, тюлени теряют среду обитания. Еще одна причина смертности тюленей— попадание врыболовные снасти.

Тюлени вИрландии являются охраняемым видом всоответствии сЗаконом ЕСозащите морских млекопитающих.

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По материалам: Gismeteo