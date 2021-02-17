Выплаты тяжелобольным детям увеличат: Зеленский подписал закон

В Украине увеличат размер помощи тяжелобольным детям. Глава государства Владимир Зеленский подписал соответствующий законопроект №2024, сообщает пресс-служба Офиса президента.

Сейчас такую помощь выплачивают 691 ребенку.

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Согласно закону, размер помощи тяжелобольным детям составит два прожиточных минимума для детей соответствующего возраста. Ранее он был на уровне прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.

Речь идет о детях с тяжелыми перинатальными поражениями нервной системы, которые имеют тяжелые врожденные пороки развития, редкие орфанные заболевания, онкологические, онкогематологические заболевания, детский церебральный паралич, тяжелые психические расстройства, сахарный диабет I типа, острые или хронические заболевания почек IV степени.

Также такую помощь выплачивают на ребенка, получившего тяжелую травму, которому требуется трансплантация органа, паллиативная помощь.

Закон вступит в силу с 1 января 2022 года.

Ранее мы писали о том, что Верховная Рада приняла решение увеличить размер помощи тяжелобольным детям. Соответствующий законопроект №2024 был утвержден во втором чтении.

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По материалам: Подробности