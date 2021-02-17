Общество

Весна придет с “сюрпризом”: синоптики дали шокирующий прогноз

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Весна придет с "сюрпризом": синоптики дали шокирующий прогноз

Заместитель начальника отдела метеопрогнозов "Укргидрометцентра" Наталья Голеня рассказала о том, что в 2021 году не стоит ждать ранней весны. Потеплеет в стране ближе к середине марта. Однако даже после этого не исключены сильные похолодания и даже снег. 

Скорее всего, до середины марта, может, уже повернет на весну.

В свою очередь, заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Вазира Мартазинова отметила, что в конце февраля ожидается потепление, но оно будет обманчивым и принимать его за весну не стоит.

Февраль очень разный: первая половина очень холодная и снежная, а во второй половине появится кратковременная "весна". Экстремальные осадки в апреле-мае надо ждать.

Напомним, на этой рабочей неделе, с 15 по 19 февраля, в Украине будет холодно, местами пройдут снегопады, а температурный столбик значительно "упадет".

Ранее в Кабмине назвали причины изменения климата в Украине. 

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По материалам: Подробности

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0 0 1 минута чтения
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