Общество
Погода в Киеве 18 февраля: небольшой снег, ночью до −18 °С
Вчетверг, 18февраля, вКиеве сохранится морозная погода, при этом будет пасмурно, временами— небольшой снег.
©David Samson| Associated Press
Столбики термометров втечение суток будут варьироваться впределах −18… −9°С.
Ветер северный, 6-10м/с.
Атмосферное давление составит 751мм рт.ст.
Солнце взойдет в07:03, азайдет в17:20. Долгота дня составит 10ч 17мин.
Геомагнитная обстановка будет спокойной.
©pixabay.com
По материалам: Gismeteo