Общество

Погода в Киеве 18 февраля: небольшой снег, ночью до −18 °С

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Вчетверг, 18февраля, вКиеве сохранится морозная погода, при этом будет пасмурно, временами— небольшой снег.

Погода в Киеве 18 февраля: небольшой снег, ночью до −18 °С

©David Samson| Associated Press

Столбики термометров втечение суток будут варьироваться впределах −18… −9°С.

Ветер северный, 6-10м/с.

Атмосферное давление составит 751мм рт.ст.

Солнце взойдет в07:03, азайдет в17:20. Долгота дня составит 10ч 17мин.

Геомагнитная обстановка будет спокойной.

Погода в Киеве 18 февраля: небольшой снег, ночью до −18 °С

©pixabay.com

По материалам: Gismeteo

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