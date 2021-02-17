“Это маленький “тамагочи”: гражданская жена Олега Сенцова показала дочь Эмму (фото)

16 февраля младшей дочери бывшего узника Кремля Олега Сенцова Эмме исполнилось два месяца. Ее мама – поэтесса и общественная активистка Юлия Бабич (на фото) поделилась в Facebook эмоциями от материнства.

Второй месяц – это месяц, когда все наконец прекратили попытки угодить тебе, тщетно ища сходство твоего ребенка с тобой, зато признали (и начали неутомимо повторять), что в ребенке ничего с тобой общего.

Мама пишет, что большую часть времени дочка – все еще маленький "тамагочи" (покорми, поменяй подгузник, убаюкай), но ее улыбка меняет все.

Почти все время крошка у меня на руках, и я рада, что пока мне хватает сил ее держать, потому что это нужно нам обоим. Это просто счастье. Вот кажется ты сейчас потеряешь почву под ногами от причиненной тебе кем-то боли, а она тебе улыбается – и все…

Счастливая мама выложила фото малышки.

Юлия Бабич родила Эмму 16 декабря 2020 года, а 5 февраля 2021 года Олег Сенцов публично объявил, что стал отцом в третий раз.

У Олега есть двое детей от бывшей супруги Аллы, проживающей в Крыму: дочь Алина (2002 года рождения) и сын Владислав (2004 г. р.).

По материалам: Подробности