Общество

В Карпатах 16 февраля ожидается значительная снеголавинная опасность

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16февраля всвязи соснегопадами иметелями ввысокогорье Ивано-Франковской, Закарпатской областей ивгорах Львовской области сохранится значительная снеголавинная опасность (3уровень).

В Карпатах 16 февраля ожидается значительная снеголавинная опасность

©pixabay.com

При повышенной лавинной опасности (IIIстепень, «оранжевый» уровень) снежный покров накрутых склонах недостаточно закреплен (умеренно или слабо закреплен), нонеуплотненный. Сход лавин возможен при незначительных дополнительных нагрузках накрутых склонах. Возможно также спонтанное обрушение отдельных средних иодиночных больших поразмерам лавин икарнизов.

В Карпатах 16 февраля ожидается значительная снеголавинная опасность

©pixabay.com

По материалам: Gismeteo

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