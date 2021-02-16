Общество

Редкое явление: Балтийское море замерзло впервые за много лет

Photo of Admin Admin Send an email 24 секунды ago
0 0 Менее минуты назад

Редкое явление: Балтийское море замерзло впервые за много лет

В Европе из-за сильных морозов впервые за долгое время замерзло побережье Балтийского моря. Такое редкое для этого региона зрелище наблюдается в польском курортном городе Мендзыздрое. "Застывшей" оказалась полоса шириной в несколько сотен метров на море. 

Местные жители говорят, что такого явления здесь не было как минимум последние 25 лет.

Отмечается, что побережье Балтийского моря в Калининградской области России также покрылось толстым слоем льда. Обычно море в этом регионе не замерзает, и это связано с мягким климатом. Такое явление более характерно для северных районов Балтийского моря – в Ботническом заливе, у побережья Швеции и Финляндии.

Читайте также, климатолог предупредила украинцев об "экстремальной" погоде весной.  

Ранее в Кабмине назвали причины изменения климата в Украине. 

Подписывайтесь на наш Telegram-канал  и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 24 секунды ago
0 0 Менее минуты назад
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

Автора дубля в ворота “Десны” названо лучшим футболистом тура УПЛ

1 час ago

Китайский зонд выровнялся на орбите Марса

1 час ago

Разумков открыл Раду, в зале – 234 депутата

2 часа ago

В более 80% случаев люди болеют коронавирусом бессимптомно – исследование

2 часа ago

Добавить комментарий

Back to top button