Редкое явление: Балтийское море замерзло впервые за много лет

В Европе из-за сильных морозов впервые за долгое время замерзло побережье Балтийского моря. Такое редкое для этого региона зрелище наблюдается в польском курортном городе Мендзыздрое. "Застывшей" оказалась полоса шириной в несколько сотен метров на море.

Местные жители говорят, что такого явления здесь не было как минимум последние 25 лет.

Отмечается, что побережье Балтийского моря в Калининградской области России также покрылось толстым слоем льда. Обычно море в этом регионе не замерзает, и это связано с мягким климатом. Такое явление более характерно для северных районов Балтийского моря – в Ботническом заливе, у побережья Швеции и Финляндии.

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По материалам: Подробности