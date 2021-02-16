Общество
Погода в Киеве 16 февраля: ночью ударит мороз до −19 °С
Вовторник, 16февраля, вКиеве прогнозируется морозная погода без существенных осадков, днем будет солнечно.
©pixabay.com
Столбики термометров втечение суток будут варьироваться впределах −19… −13°С.
Ветер северо-западный спереходом вюго-восточный, южный, слабый.
Атмосферное давление составит 757мм рт.ст.
Солнце взойдет в07:07, азайдет в17:17. Долгота дня составит 10ч 10мин.
Геомагнитная обстановка будет спокойной.
©pixabay.com
По материалам: Gismeteo