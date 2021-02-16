Погода в Киеве 16 февраля: ночью ударит мороз до −19 °С

Когда в Украине потеплеет: синоптик дала прогноз

Погода в Украине 16 февраля: морозно, в большинстве областей – без осадков

На Украину надвигаются 20-градусные морозы: климатолог предупредили об опасности

МОЗ не планирует вводить COVID-паспорта в Украине