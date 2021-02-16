Общество

Погода в Киеве 16 февраля: ночью ударит мороз до −19 °С

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Вовторник, 16февраля, вКиеве прогнозируется морозная погода без существенных осадков, днем будет солнечно.

Погода в Киеве 16 февраля: ночью ударит мороз до −19 °С

©pixabay.com

Столбики термометров втечение суток будут варьироваться впределах −19… −13°С.

Ветер северо-западный спереходом вюго-восточный, южный, слабый.

Атмосферное давление составит 757мм рт.ст.

Солнце взойдет в07:07, азайдет в17:17. Долгота дня составит 10ч 10мин.

Геомагнитная обстановка будет спокойной.

Погода в Киеве 16 февраля: ночью ударит мороз до −19 °С

©pixabay.com

По материалам: Gismeteo

Photo of Admin Admin Send an email 51 секунда ago
0 0 Менее минуты назад
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