17 февраля в Украине ожидается переменная облачность, на западе – снег с дождем

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В Карпатах 16 февраля ожидается значительная снеголавинная опасность

В Беларуси проводят массовые обыски у журналистов (видео)

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День святых Симеона и Анны: что нужно сделать 16 февраля

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