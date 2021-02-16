Общество
17 февраля в Украине ожидается переменная облачность, на западе – снег с дождем
Всреду, 17февраля, вУкраине прогнозируется переменная облачность, взападных областях пройдет снег, местами— сдождем, надорогах образуется гололедица. Всеверных ицентральных областях ночью ожидается существенное понижение температуры.
©pixabay.com
Ветер южный, юго-западный, 3-9м/с, порывы до13м/с.
Всеверных ицентральных областях ночью прогнозируется −23…−15 °С, днем температура воздуха составит −14…−5 °С.
Назападе температура воздуха ночью составит −16…−6 °С, днем столбики термометров будут варьироваться впределах −5…+1 °С.
Ввосточной части ночью ожидается до−18…−13 °С, днем температура воздуха поднимется до−8…−3 °С.
Наюге страны ночью прогнозируется −14…−10 °С, днем воздух прогреется до−5…−1 °С.
©pixabay.com
По материалам: Gismeteo