Общество

17 февраля в Украине ожидается переменная облачность, на западе – снег с дождем

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Всреду, 17февраля, вУкраине прогнозируется переменная облачность, взападных областях пройдет снег, местами— сдождем, надорогах образуется гололедица. Всеверных ицентральных областях ночью ожидается существенное понижение температуры.

17 февраля в Украине ожидается переменная облачность, на западе – снег с дождем

©pixabay.com

Ветер южный, юго-западный, 3-9м/с, порывы до13м/с.

Всеверных ицентральных областях ночью прогнозируется −23…−15 °С, днем температура воздуха составит −14…−5 °С.

Назападе температура воздуха ночью составит −16…−6 °С, днем столбики термометров будут варьироваться впределах −5…+1 °С.

Ввосточной части ночью ожидается до−18…−13 °С, днем температура воздуха поднимется до−8…−3 °С.

Наюге страны ночью прогнозируется −14…−10 °С, днем воздух прогреется до−5…−1 °С.

17 февраля в Украине ожидается переменная облачность, на западе – снег с дождем

©pixabay.com

По материалам: Gismeteo

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