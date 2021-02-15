Погода в Украине 16 февраля: морозно, в большинстве областей – без осадков
Вовторник, 16февраля, вУкраине ожидается переменная облачность, набольшей части территории страны осадков непредвидится, лишь вПолтавской, Волынской, Николаевской иХерсонской областях прогнозируется кратковременный снег.
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Вотдельных районах назападе сгустится туман, видимость снизится до100м.
Ветер северный, северо-западный, 3-10м/с, вюжных областях будет наблюдаться усиление ветра спорывами до16м/с.
Всеверных ицентральных областях ночью прогнозируется −25…−18 °С, днем температура воздуха составит −17…−9 °С.
Назападе температура воздуха ночью составит −19…−13 °С, днем столбики термометров будут варьироваться впределах −8…−1 °С.
Ввосточной части ночью ожидается до−18…−11 °С, днем температура воздуха поднимется до−10…−4 °С.
Наюге страны ночью прогнозируется −16…−9 °С, днем воздух прогреется до−7…−3 °С.
©pixabay.com
По материалам: Gismeteo