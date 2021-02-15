Общество

Когда в Украине потеплеет: синоптик дала прогноз

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Когда в Украине потеплеет: синоптик дала прогноз

Погода в Украине существенно изменится только к концу февраля. Синоптик Укргидрометцентра Наталья Голеня сообщила, что постепенное потепление в Украине начнется только с 20 февраля.

"В ближайшие же дни, в стране продолжат бушевать циклоны, которые будут провоцировать снегопады, гололед и непогоду", – говорит Голеня.

Эксперты отметили, что признаки потепления можно заметить уже сейчас. Например, снег, который засыпал Украину в эти дни, "не очень мокрый, он рассыпчатый". Это указывает на то, что "нет холодных процессов", пояснила она.

По прогнозу синоптиков Укргидрометцентра, в ближайшие дни погода в Украине станет более холодной, в страну идет циклон, который сопровождается значительным снижением температуры, в первую очередь – в центральных и восточных областях.

Похолодает уже с 16 февраля на значительной части страны.

Ранее мы писали о том, где в Киеве остановилось движение.

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По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 4 секунды ago
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