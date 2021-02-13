Вакцинация в Украине: что нужно знать о Pfizer, AstraZeneca, Sinovac и Novavax

Февраль – месяц начала вакцинации в Украине. Так обещают в правительстве. А жители страны тем временем ждут следующей недели, ведь именно тогда должны начать делать первые прививки от коронавируса.

Отметим, что поступят в Украину вакцины разных производителей. Сейчас это Pfizer, AstraZeneca, Sinovac и Novavax. Давайте разберемся, что из себя представляет вакцина каждого из производителей.

Pfizer

В феврале в Украину прибудет вакцина Pfizer в количестве 117 тысяч доз. Этим препаратом будут прививать медицинских работников.

Его отличительной характеристикой являются условия хранения. Также очень важно правильно транспортировать средство. Делать это будут при помощи специальных боксов, внутри которых сохраняется температура -70 градусов. Хранится препарат до 5 недель. После разморозки срок хранения не превышает 5 суток.

Вакциной Pfizer прививают в ряде стран:

США,

Канаде,

Великобритании,

странах Евросоюза,

Саудовской Аравии.

Для начала применения в Украине вакцина должна пройти регистрацию.

AstraZeneca

Эту вакцину собираются поставлять во второй половине февраля. Всего за первое полугодие должно поступить 2,2 – 3,7 млн доз.

В Украине AstraZeneca зарегистрировали по упрощенной процедуре. Отметим, что во многих странах отказались использовать этот препарат для пожилых людей. На данный момент в Украине планируют вакцинировать все категории людей, но если появятся неопровержимые доказательства вреда препарата определенным категориям, правила пересмотрят.

CoronaVac от Sinovac Biotech

Клинические испытания вакцины CoronaVac проходили в трех странах и показали разные результаты. В Бразилии эффективность составила – 50,34%, в Индонезии – 65,3%, в Турции – 91,25%.

Исследования в разных странах показали разную эффективность данной вакцины. В Украину поставят препарат в объеме 1,9 млн доз.

В первой партии – 700 тысяч вакцин. Согласно правилам, вакцина должна пройти регистрацию, после чего в течение месяца осуществится поставка, однако сделано это будет в случае, если эффективность вакцины окажется не менее 70%.

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По материалам: Подробности