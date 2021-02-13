В Украину вернулись пленные украинские моряки судна Stevia

Президент Украины Владимир Зеленский 13 февраля лично встретил шестерых моряков судна Stevia, которых захватили в плен пираты в Гвинейском заливе еще в декабре 2020 года.

В Украину вернулись моряки:

Александр Соручан, Семен Резниченко, Константин Андреев, Александр Коровкин, Владислав Чебан и Вячеслав Сандеровский.

Зеленский заявил, что возвращение граждан Украины домой – это приоритет для Украинского государства. И эта операция по возвращению украинский состоялась на высоком уровне.

Спасибо министру иностранных дел, председателю комитета разведки, руководителю Офиса Президента, всем дипломатам, которые работали и в Украине, и извне. Многое сделано нашим посольством в Нигерии, сотрудничали и с албанскими дипломатами

Моряки рассказали, что их удерживали в джунглях среди мангровых лесов, где было очень много комаров.

"Это было страшно. Вокруг тебя – двадцать человек с автоматами круглосуточно"- сказал один из моряков и добавил, что большинство угонщиков была в состоянии сильного наркотического опьянения.

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"Все вернулись, все живы, здоровы. Мы вас поздравляем. Люди – приоритет. Поэтому – с возвращением!" – ответил глава государства.

Стоит отметить, чо Зеленский предложил направить украинский в больницу "Феофания" на несколько дней для прохождения медицинского обследования и восстановления здоровья.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отметил, что "в какую бы беду не попадали граждане Украины за границей, они могут рассчитывать на защиту Украинского государства".

Я рад, что наконец наши моряки на родной земле, обнимают своих родных. После нескольких месяцев кропотливой работы дипломатов и всех вовлеченных сторон нам удалось вызволить их из пиратского плена. В какую бы беду не попадали граждане Украины за границей, они могут рассчитывать на защиту Украинского государства. Так и будет всегда. Украина своих на произвол судьбы не оставляет

Напомним, 16 декабря у берегов Нигерии пираты захватили в плен моряков, среди которых оказалось шесть украинцев.

Как ранее сообщалось, морские пираты захватили танкер с украинцами на борту. Команда успела передать, что к судну на быстроходных катерах подошли вооруженные пираты, на борт забрались 8 человек. Нападение произошло в 210 морских милях от нигерийского штата Байелса.

Читайте также, у берегов Нигерии в результате нападения пиратов на судно захвачены десять членов экипажа, один из которых – украинец.

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По материалам: Подробности