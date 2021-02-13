Общество
Погода в Украине 14 февраля: переменная облачность, снег
Ввоскресенье, 14февраля, вУкраине ожидается переменная облачность, местами постране, кроме южных областей, пройдет небольшой снег. Ветер западный, северо-западный, 4-10м/с, порывы до15-17м/с.
©pixabay.com
Всеверных ицентральных областях ночью прогнозируется −17…−13 °С, днем температура воздуха составит −12…−3 °С.
Назападе температура воздуха ночью составит −9…−6 °С, днем столбики термометров будут варьироваться впределах −5…0 °С.
Ввосточной части ночью ожидается до−15…−11 °С, днем температура воздуха поднимется до−10…−7 °С.
Наюге страны ночью прогнозируется −10…−7 °С, днем воздух прогреется до−5…−1 °С.
©pixabay.com
По материалам: Gismeteo