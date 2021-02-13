Общество

Погода в Украине 14 февраля: переменная облачность, снег

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Ввоскресенье, 14февраля, вУкраине ожидается переменная облачность, местами постране, кроме южных областей, пройдет небольшой снег. Ветер западный, северо-западный, 4-10м/с, порывы до15-17м/с.

Погода в Украине 14 февраля: переменная облачность, снег

©pixabay.com

Всеверных ицентральных областях ночью прогнозируется −17…−13 °С, днем температура воздуха составит −12…−3 °С.

Назападе температура воздуха ночью составит −9…−6 °С, днем столбики термометров будут варьироваться впределах −5…0 °С.

Ввосточной части ночью ожидается до−15…−11 °С, днем температура воздуха поднимется до−10…−7 °С.

Наюге страны ночью прогнозируется −10…−7 °С, днем воздух прогреется до−5…−1 °С.

Погода в Украине 14 февраля: переменная облачность, снег

©pixabay.com

По материалам: Gismeteo

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Admin

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