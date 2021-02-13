На Украину надвигаются 20-градусные морозы: климатолог предупредили об опасности

После непродолжительных теплых дней в Украину опять пришли морозы и снегопады. Климатолог Вера Балабух предупредила, что в Украину идет сильный мороз, и сообщила, сколько они продержатся.

Причиной резкого похолодания, по словам климатолога, стал мощный антициклон, который возник в районе Гренландии, на севере Атлантики и над Скандинавией. Именно он провоцирует образование морозных воздушных масс.

"Уже сейчас на западе Украины мы видим, что температура воздуха составляет минус 10-13 градусов. В то время на востоке Украины, где обычно гораздо прохладнее, наблюдаются плюсовые температуры. Перепад температур достигает 20 градусов", – пояснила климатолог.

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И это главное свидетельство того, что уже в ближайшее время, а именно на следующей неделе с 15 февраля, ночные температуры особенно упадут. Синоптики уже предупредили, что предстоящая неделя будет самым холодным периодом этой зимы.

"В ближайшее время эта холодная воздушная масса будет постепенно двигаться на территорию Украины… У нас будет достаточно холодно, и этот холод продержится до середины недели. Температура воздуха может достигать 20 градусов мороза", – предупредила Балабух.

Но известно, что в отдельных регионах температура вообще упадет до -25 градусов.

Как ранее сообщали, по словам министра защиты окружающей среды Романа Абрамовского, из-за изменения климата в центре и на юге Украины есть угроза нехватки питьевой воды.

Ранее в Кабмине назвали причины изменения климата в Украине.

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По материалам: Подробности