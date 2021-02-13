Общество

МОЗ не планирует вводить COVID-паспорта в Украине

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МОЗ не планирует вводить COVID-паспорта в Украине

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что в Украине не будут разрабатывать иммунные паспорта с данными о вакцинации, но возможна выдача справок о прививке от коронавируса. Об этом на встрече с журналистами рассказал главный санитарный врач Виктор Ляшко.

Сейчас их неправильно вводить, потому что очень ограничен доступ к вакцине. А позже, когда будет массовая вакцинация, уровень заболеваемости упадет, карантинные ограничения будут сниматься, значит, и "иммунный паспорт" потеряет смысл. Такая моя позиция

Ляшко также отметил, что по желанию в Украине смогут выдавать свидетельства о вакцинации – например, если оно нужно для поездки в другую стран.

Напомним, ранее Ляшко заявил, что Украина может не получить вакцину от коронавируса Pfizer на следующей неделе, так как задержка поставки партии связана с бюрократическими трудностями.

Как ранее сообщалось, во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) призывают страны не вводить так называемые COVID-паспорта. Но допускают, что ситуация может измениться и эти документы будет целесообразно ввести. 

Читайте также, в Польше вакцинированным от коронавируса людям после введения второй дозы препарата будут выдавать "паспорта вакцинации". Соответствующее предложение включили в национальную программу иммунизации страны.

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По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 34 секунды ago
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