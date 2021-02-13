Общество

Жителей Киева предупреждают об усилении ветра 14 февраля

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Вночь навоскресенье, 14февраля, вКиеве ожидается усиление ветра, порывы достигнут скорости 15-18м/с. Объявлен первый уровень метеорологической опасности— «желтый».

Жителей Киева предупреждают об усилении ветра 14 февраля

©pixabay.com

Вовремя ненастья рекомендуется держаться подальше отвременных сооружений, высоких столбов, деревьев, рекламных щитов, мачт, опор иэлектропроводов. Опасно находиться намостах, путепроводах, эстакадах, вместах хранения легковоспламеняющихся иядовитых веществ.

Если сильный ветер застиг наулице, постарайтесь защитить глаза идыхательные пути отпыли. Вветреную погоду нельзя взбираться накрышу или искать укрытие начердаке.

Жителей Киева предупреждают об усилении ветра 14 февраля

©Reuters

По материалам: Gismeteo

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