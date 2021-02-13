Часть Украины может стать пустыней: названы регионы

Из-за глобального потепления степи в южных областях Украины могут превратиться в пустыни. Об этом рассказал министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Роман Абрамовский.

Чиновник отметил, что за последние 30 лет температура в нашей стране выросла на 1,2 градуса Цельсия.

"Пылевые бури, засухи, усиление пожарной опасности. Град, шквалы. Это связано с тем, что меняется климат. Мало того, что теплеет, еще и происходят изменения по регионам", – сказал Абрамовский.

Министр говорил, что из-за повышенной температуры создается угроза увеличения количества стихийных бедствий: наводнения в Карпатах, преобразование степей южного региона в пустыни, затопление прибрежных территорий и нехватка питьевой воды в центральных и южных регионах.

Добавим, что в Украине одной из известнейших пустынь являются Алешковские пески в Херсонской области.

Как ранее сообщали, по словам министра защиты окружающей среды Романа Абрамовского, из-за изменения климата в центре и на юге Украины есть угроза нехватки питьевой воды.

Ранее в Кабмине назвали причины изменения климата в Украине.

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По материалам: Подробности