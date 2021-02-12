В украинских школах вводят новый предмет
В пятницу, 12 февраля, министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет заявил, что в украинских школах появится новый предмет – христианская этика.
Отмечается, что предмет не будет обязательным, но школы самостоятельно будут устанавливать, как преподавать этот предмет.
Напомним, что проектом типичной образовательной программы для 5-9 классов учреждений общего среднего образования предусмотрено преподавание этики/курсов нравственной направленности в 5-6 классах всех школ Украины.
"По моему убеждению, как отца школьницы, наши дети должны воспитываться в уважении друг к другу, обладать определенными этическими нормами поведения", – добавил Шкарлет.
Ранее мы писали о том, что украинские школы обеспечат собственной системой здравоохранения.
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По материалам: Подробности