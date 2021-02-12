Общество

В Украине создадут тюрьмы нового типа: что изменится

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В Украине создадут тюрьмы нового типа: что изменится

В Украине планируют создать тюрьмы нового типа – так называемые модельные тюрьмы. Вначале такие заведения должны появиться под Киевом и Львовом. Об этом заявил министр юстиции Денис Малюська в эфире одного из телеканалов.

По его словам, в таких учреждениях хотят акцентировать внимание на нормализации жизни человека. Там будут тестировать все новшества в этой сфере.

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"Сейчас в тюрьме человек наоборот отвыкает от нормальной жизни, за него готовят пищу, ему подают, его дисциплинируют, он сидит или в камере, или на час выходит на улицу "погулять" во дворе. Это не адаптация человека к нормальной жизни, это наоборот его деградация", – отметил министр.

Малюська добавил, что около тюрьмы будет новый уровень охраны. Сотрудники пенитенциарной системы будут следить за безопасностью, сидя в здании.

Также планируют по примеру европейских стран ввести каждодневную игру в футбол.

"Мы полностью меняем все, что связано с системой исполнения уголовных наказаний. Там уже многие освобождены. Мы, как и планировали, как и декларировали в начале этого процесса, не освобождаем людей просто так, мы освобождаем с тем, чтобы сделать более эффективными, поднять зарплаты тем, кто останется", – сказал Малюська.

Ранее мы писали о том, что в Украине начинают продавать тюрьмы и колонии. За полученные средства государство сможет построить новые исправительные учреждения европейского типа.

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По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 25 секунд ago
0 0 1 минута чтения
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