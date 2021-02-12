В Украине обнаружили свалки с опасными COVID-отходами

В пятницу, 12 февраля, стало известно, что в Киевской и Николаевской областях обнаружили свалки COVID-отходов. Правоохранители открыли уголовное производство.

Одно из предприятий свозило остатки на старые склады, на которых не предусмотрено хранение эпидемически опасных медицинских отходов. В соответствии с правилами уничтожения лекарственных и биологических средств, не подлежащих дальнейшему использованию, они приобретают статус отходов и передаются для уничтожения.

Силовики провели обыски в офисных и складских помещениях, которые арендовало предприятие-лицензиат. В результате правоохранители обнаружили тонны использованного медицинского инструмента, лекарственных диагностических и дезинфекционных средств.

Фото: свалка / Нацполиция



Фото: свалка / Нацполиция



Фото: свалка / Нацполиция



Также обнаружили органические медицинские отходы, предметы, загрязненные биологическими жидкостями, отходы медицинских учреждений и микробиологических лабораторий, в том числе деятельность которых связана с СОVID-19.

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По материалам: Подробности