В Карпатах 12 февраля объявлена значительная снеголавинная опасность

Снежный циклон принес в отдельные районы Украины до одного метра снега

В Украине обнаружили свалки с опасными COVID-отходами

Погода в Киеве 13 февраля: похолодание, снег и сильный ветер

«Желтое» предупреждение: 13 февраля в Украине ожидается метель, сильный ветер и гололедица