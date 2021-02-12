Снежный коллапс: в Украине объявили I уровень опасности

В пятницу, 12 февраля, в Украине ожидаются порывы ветра до 15-20 м/с. В Сумской, Полтавской и Кировоградской областях возможно налипание мокрого снега и гололед.

В связи с осложнением погодных условий объявлен первый уровень опасности, сообщает пресс-служба ГСЧС.

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Отмечается, что метели, снежные заносы и гололедица на дорогах будут наблюдаться почти по всей стране, кроме юго-восточного региона.

Также синоптики предупреждают, что на протяжении 12-13 февраля в Украине существенно снизится температура воздуха. В период с 14 по 18 февраля ожидается холодная погода.

Ранее сообщалось, что в ближайшие дни в Украине резко ударят морозы.

Также мы писали о том, что в Киеве закрыли школы и детсады из-за непогоды. Также в Черкассах из-за непогоды закрыли школы.

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По материалам: Подробности