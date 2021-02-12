Общество

Снежный циклон принес в отдельные районы Украины до одного метра снега

Photo of Admin Admin Send an email 9 секунд ago
0 0 Менее минуты назад

Снежный циклон, который вечером 10февраля вторгся вЗападную Украину, охватил большую территорию страны. Взападных, центральных исеверных областях страны наблюдаются сложные погодные условия— значительный снег, снежные заносы, дождь при минусовой температуре воздуха, сообщает пресс-служба Укравтодора.

Снежный циклон принес в отдельные районы Украины до одного метра снега

©pixabay.com

12февраля осадки усилились практически повсей территории страны. Больше всего снега выпало воЛьвовской области— до90см. ВВолынской, Тернопольской, Хмельницкой, Ровненской, Житомирской, Винницкой, Киевской, Черниговской, Сумской областях высота снежного покрова достигла 15-20см

Втечение суток были сняты ограничения вдвижении крупногабаритных транспортных средств вЗакарпатской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Ровненской, Житомирской, Черкасской, Полтавской, Черниговской, Винницкой иКиевской областях.

Снежный циклон принес в отдельные районы Украины до одного метра снега

©pixabay.com

По материалам: Gismeteo

Photo of Admin Admin Send an email 9 секунд ago
0 0 Менее минуты назад
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

«Украина 30»: следующий форум обсудит тарифы и энергетику

1 час ago

Тихановская встретилась с украинскими нардепами: что обсуждали

1 час ago

НБУ вводит новые правила в потребительском кредитовании для небанковских учреждений

2 часа ago

Наиболее вероятный соперник Ломаченко: известны детали

3 часа ago

Добавить комментарий

Back to top button