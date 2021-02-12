Снежный циклон принес в отдельные районы Украины до одного метра снега
Снежный циклон, который вечером 10февраля вторгся вЗападную Украину, охватил большую территорию страны. Взападных, центральных исеверных областях страны наблюдаются сложные погодные условия— значительный снег, снежные заносы, дождь при минусовой температуре воздуха, сообщает пресс-служба Укравтодора.
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12февраля осадки усилились практически повсей территории страны. Больше всего снега выпало воЛьвовской области— до90см. ВВолынской, Тернопольской, Хмельницкой, Ровненской, Житомирской, Винницкой, Киевской, Черниговской, Сумской областях высота снежного покрова достигла 15-20см
Втечение суток были сняты ограничения вдвижении крупногабаритных транспортных средств вЗакарпатской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Ровненской, Житомирской, Черкасской, Полтавской, Черниговской, Винницкой иКиевской областях.
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По материалам: Gismeteo