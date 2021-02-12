Радиоактивные выбросы попали в воды Донбасса – Кравчук (карта)

Оккупационная власть на Донбассе не откачивает воду в радиоактивной полости, которая образовалась после ядерного взрыва на шахте "Юнком", и радиация попала в горизонты питьевой воды. Об этом сообщил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук во время заседания Совбеза ООН.

Донбасс находится на грани экологической катастрофы. И не только в связи с загрязнением воздуха и почвы, взрывами боеприпасов и мин, но и вследствие радиоактивных выбросов. Напомню, что в 1979 году на территории шахты "Юнком", которая сейчас находится на временно оккупированном Донбассе, советским правительством был произведен ядерный взрыв.

Экс-президент напомнил, что после взрыва в шахте образовалась радиоактивная полость, из которой постоянно откачивали воду, чтобы радиация не попадала на поверхность и в грунтовые воды. Три года назад оккупационная администрация прекратила откачку подземных вод, и радиация уже проникает в горизонты питьевой воды.

Затопленная шахта "Юнком"

По словам Кравчука, вследствие российской агрессии МАГАТЭ с 2014 года не в состоянии осуществлять проверку локаций на оккупированных территориях, где используется ядерный материал. Украина до сих пор не получила ответа российской стороны на запросы по этому вопросу.

В июле 2020 года специальная мониторинговая миссия International Human Rights Community сообщала, что на оккупированной части Донецкой области произошло полное затопление объекта "Кливаж".

Суммарная концентрация радионуклидов в водоносных горизонтах прилегающей территории при заборе на расстоянии 5 км от объекта составила 20-34 *103 Бк/кг. Это значит, что низкорадиоактивная вода уже поступает в горизонты питьевой воды.

Объект "Кливаж" – подземный ядерный взрыв мощностью 0,3 кт в тротиловом эквиваленте, который был осуществлен 16 сентября 1979 года. Его произвели на глубине 903 метров в восточном крыле шахты "Юнком", которая находится в городе Юнокоммунаровск (Енакиевский горсовет, ПО "Орджоникидзеуголь") Донецкой области.

Напомним, что на заседании Совбеза ООН Кравчук заявил, что план Киева по урегулированию на Донбассе соответствует Минским соглашениям, хоть в нем и не соблюдена очередность выполнения его пунктов.

По материалам: Подробности