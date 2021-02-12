Общество
Погода в Киеве 13 февраля: похолодание, снег и сильный ветер
Всубботу, 13февраля, вКиеве ожидается дальнейшее снижение температуры воздуха, снег исильный ветер.
©pixabay.com
Столбики термометров втечение суток будут варьироваться впределах −13… −12°С.
Ветер северо-западный, 9-15м/с спорывами до15-20м/с.
Атмосферное давление составит 743мм рт.ст.
Солнце взойдет в07:12, азайдет в17:11. Долгота дня составит 9ч 59мин.
Геомагнитная обстановка будет спокойной.
©pixabay.com
По материалам: Gismeteo