Общество

Погода в Киеве 13 февраля: похолодание, снег и сильный ветер

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Всубботу, 13февраля, вКиеве ожидается дальнейшее снижение температуры воздуха, снег исильный ветер.

Погода в Киеве 13 февраля: похолодание, снег и сильный ветер

©pixabay.com

Столбики термометров втечение суток будут варьироваться впределах −13… −12°С.

Ветер северо-западный, 9-15м/с спорывами до15-20м/с.

Атмосферное давление составит 743мм рт.ст.

Солнце взойдет в07:12, азайдет в17:11. Долгота дня составит 9ч 59мин.

Геомагнитная обстановка будет спокойной.

Погода в Киеве 13 февраля: похолодание, снег и сильный ветер

©pixabay.com

По материалам: Gismeteo

Photo of Admin Admin Send an email 11 секунд ago
0 0 Менее минуты назад
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Admin

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