Метели, гололедица и снежные заносы: жителей Украины предупреждают о сложных погодных условиях
12февраля вУкраине, кроме юго-востока, ожидаются сложные погодные условия— метели, снежные заносы, гололедица надорогах, порывы ветра до15-20м/с.
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ВСумской, Полтавской иКировоградской областях местами— налипание мокрого снега, гололед.
ВКиеве иКиевской области днем 12февраля ивтечение 13февраля ожидаются порывы ветра до15-20м/с, метели, гололедица надорогах.
Такие погодные условия могут привести кнарушению, наотдельных участках дорог иулиц прекращения движения автотранспорта.
Водителей просят воздержаться отпутешествий автомобилями впериод непогоды инеоставляйть транспортные средства вдоль дорог, чтобы объекты коммунальных служб могли своевременно икачественно очистить дороги итротуары отснега!
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По материалам: Gismeteo